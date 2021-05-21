الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 11 في انقلاب سيارة ميكروباص أمام مصنع السيراميك على طريق الفيوم

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص أمام مصنع السيرامي

أُصيب 11 شخص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مصنع السيراميك على طريق الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مصنع السيراميك على طريق الفيوم، بسبب انفجار إطار السيارة الميكروباص التي يستقلونها.

 وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتبين أن أسماء المصابين هم: "محمد أ ح- 17 عاماً"، و"أحمد ر ع- 24 عاماً"، و"حسام الدين م م"، و"زياد الدين م م، و" محمود ح أ"، و"أحمد س ع"، و"عبد الرحمن أ ع"، و"مصطفى ك أ"، و"محمد أ ع"، و"أحمد ك أ"، و"عبد الرحمن م م".

 

مصرع شخص في حادث تصادم بين موتوسيكل وجرار زراعي ببحيرة قارون الفيوم

لقي شخص يدعى "عمرو ش ر-٢٨ سنة" من قرية سنهور، مصرعه، في حادث تصادم وقع بين موتوسيكل وجرار زراعي، بطريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين بين موتوسيكل وجرار زراعي بطريق بحيرة قارون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية ببحيرة قارون الفيوم

لقي شخص مصرعه، وأُصيب ثلاثة آخرين، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق بحيرة قارون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

بالأسماء 11 شخص انقلاب سيارة الفيوم

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