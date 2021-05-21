تحريات مقتل مسن على يد خادمتين وفتاة وعاطل بالساحل: كتموا أنفاسه وسرقوه وهربوا

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية، حول واقعة اتهام خادمتين وفتاة وعاطل، بقتل موظف على المعاش لسرقة 100 ألف جنيه من داخل شقته بمنطقة الساحل، أنه خطر في ذهن الخادمتين سرقة المجنى عليه، لعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية داخل شقته، عقب ترددهما عليه لتنظيفها، واستعانت الخادمتان بباقي المتهمين لسرقة المجنى عليه.

ونجح رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على خادمتين وفتاة وعاطل، وراء قتل موظف بالمعاش وسرقة 100 ألف جنيه من داخل شقته في منطقة الساحل، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الساحل، بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من كسر باب الشقة.

وفور دخولهم عثروا على جثة مسن في العقد السابع من عمره ملقى في الصالة، وتبين أنه بالمعاش، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتم تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمتين وفتاة وعاطلا، حيث رصدت كاميرات المراقبة دخولهم العقار وخروجهم وقت ارتكاب الجريمة وفى يد أحدهم حقيبة.

وتم القبض على المتهمين واعترفت خادمتان بأنهما تمران بضائقة مالية ما دفعهما لارتكاب الواقعة، حيث لاحظتا عدم تردد أحد على المجنى عليه، وأنه يخبئ مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه داخل الدولاب فقررتا سرقته، وأنهما استعانتا بباقي المتهمين لارتكاب الجريمة، وأثناء تواجدهم داخل الشقة وتجهيز الإفطار قاموا بكتم أنفاس الضحية واستولوا على المبلغ وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين.