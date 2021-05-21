الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إصدارات هيئة الكتاب الحاصلة على جوائز ساويرس الثقافية 2021

هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي

حصلت إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي، على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل عمل في فرعين من فروع الجائزة، كبار الأدباء والنقد الأدبى.

ذهبت جائزة أفضل مجموعة قصصية في فرع كبار الأدباء للكاتب سمير الفيل عن مجموعته "أتوبيس خط 77"، التى أصدرتها هيئة الكتاب، وتتضمن المجموعة 12 نصا سرديا٬ تعالج المشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع، في قضايا تخص العلاقة بين الرجل والمرأة٬ كما تكشف تلك العلاقات الشخصية التي تسود الأوساط الشعبية.

كما ذهبت جائزة أفضل عمل في النقد الأدبي مناصفة للدكتور عبد الناصر هلال، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان، عن كتابه "الالتفات البصري من النص إلى الخطاب" الصادر عن هيئة الكتاب، ويتناول الكتاب مفهوم الالتفات البصرى الذى يتحقق عبر حركة المرئى الذى تخلقه اللغة، وآليات تعبيرية أخرى، وكيفية تشكيلها.

وكانت قد أعلنت مؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية» عن أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها السادسة عشرة.

وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ الجائزة الثقافية من حيث عدد الأعمال المشتركة في مختلف فروع الجائزة، والتي وصلت إلى 1263 عملاً أدبياً.

ويحصد جوائز هذا العام 12 من شباب وكبار الأدباء والكتاب عن أعمالهم الأدبية المتميزة في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي.

وفاز بجائزة أفضل رواية فرع كبار الأدباء الكاتب الدكتور إيمان يحيى عن رواية «الزوجة المكسيكية» الصادرة عن دار الشروق، بينما فاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية، فرع كبار الأدباء الكاتب سمير الفيل عن المجموعة القصصية «أتوبيس خط 77» الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفاز بجائزة المركز الأول لأفضل رواية، فرع شباب الأدباء الكاتب أحمد الفخراني عن رواية «بياصة الشوام» الصادرة عن دار العين للنشر، كما فازت الرواية أيضاً بجائزة الترجمة، التي تم إضافتها إلى فروع الجائزة هذا العام، من أجل الإسهام في تشجيع التميّز الأدبي المعاصر، وتقديم شباب المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية، من خلال ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية كجائزة أدبية تشمل كافة تكاليف التعاقد مع أحد الهيئات أو دور النشر لترجمة وطباعة ونشر الرواية.

وفاز بجائزة المركز الثاني الكاتب أحمد المرسي عن رواية «ما تبقى من الشمس» الصادرة عن دار البشير.

بينما فاز بجائزة المركز الأول لأفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء، الكاتبة جيلان الشمسي عن المجموعة القصصية «كأن تنقصه الحكاية» الصادرة عن دار العين للنشر، وفاز بجائزة المركز الثاني الكاتب محمد فرج عن المجموعة القصصية «خطط طويلة الأجل» الصادرة عن دار العين للنشر.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو، الفرع الأول – كبار الكتاب الكاتبة سمر طاهر عن سيناريو فيلم «النزيل». وذهبت جائزة أفضل سيناريو، الفرع الثاني- شباب الكتاب إلى الكاتب بولا تادرس ثابت عن سيناريو فيلم «عبد الله».

وفي مجال النص المسرحي، فاز بجائزة المركز الأول الكاتب فيصل رزق عن النص المسرحي «حكاوي الأراجوز»، بينما فاز بجائزة المركز الثاني الكاتب مينا بباوي عن المسرحي «برنتانيا».

أما جائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي فقد فاز بها مناصفة كل من الكاتب الأستاذ سامح فايز عن كتاب «حكايات عن القراءة» الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، والدكتور عبد الناصر هلال عن كتاب «الالتفات البصري – من النص الى الخطاب» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

هيئة الكتاب جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021 الدكتور هيثم الحاج علي كبار الأدباء والنقد الأدبى إصدارات هيئة الكتاب

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