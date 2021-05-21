الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

باحث مصري يحصد المركز الأول بجائزة الشارقة للأدب المكتبي فى دورتها 21

باحث مصري
باحث مصري

أعلنت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للأدب المكتبي في دورتها الـ 21، التي تأتي تحت عنوان “مكتبات المستقبل: التخطيط الثقافي المستقبلي استشراف ما بعد الرقمية”.

حيث فاز بالمركز الأول الباحث المصرى أسامة غريب، مشرف التقارير الإحصائية والبحوث بمكتبة مصر العامة عن بحث بعنوان (مستقبل المكتبات العامة: بين ما يريده المستفيدون حقيقة، ويستطيعون التعبير عنه، وبين ما يريدونه ولا يستطيعون التعبير عنه).

وحصدت المركز الثاني الدكتورة زينب بن الطيب من الجزائر، والمركز الثالث الدكتور بلال حجاز، والدكتورة سليمة سعيدي من الجزائر.

وتعد جائزة الشارقة للأدب المكتبي واحدة من أبرز الجوائز المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والمعلومات على مستوى الوطن العربي، وتهدف الجائزة إلى نشر الوعي بقيمة مؤسسات المعلومات «المكتبات والأرشيفات» والممارسات الواقعية والتجارب الحية لمكتبات ما بعد المعرفة الرقمية سواء على مستوى الأشكال والأطر المعرفية أو على مستوى التشريعات أو الأدوات والممارسات أو مستوى الخدمات، وانتهاء بمستوى التخطيط واستشراف المستقبل.

يذكر أن أسامة غريب حاصل على ماجستير المكتبات والمعلومات، كلية الآداب، جامعة المنوفية، ويعمل حاليا مشرف التقارير الإحصائية والبحوث بمكتبة مصر العامة، وله مؤلف مشترك صادر عن الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بعنوان: مؤشرات اعلم لقياس أداء المكتبات (الوطنية – الأكاديمية – العامة – المدرسية) عام ٢٠١٣، و أكثر من ٢٠ بحثا ومقالة في مجال المكتبات، وله مجموعة  قصصية قصيرة بعنوان: البطيء والمتسارع وذو الوتيرة الواحدة الصادرة  ٢٠١٩.

جائزة الشارقة للأدب المكتبي، تستشرف عشرين عاماً جديدة، في ظل تحديات معرفية كبيره فرضتها الثورة الرقمية، تحاول أن تمهد الطريق نحو ترسيخ مفاهيم وتجارب لدور المكتبات ومؤسسات المعلومات وأنشطتها في عصور ما بعد الرقمية والإتاحة الحرة للمعرفة، لتكون مكتبات المستقبل كمنصة للتعليم والابداع والابتكار المعرفي : تجارب واقعية.

مكتبات الشارقة العامة هيئة الشارقة للكتاب الفائزين بجائزة الشارقة للأدب المكتبي جوائز ثقافية اخبار ثقافية

الأكثر قراءة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

تحديد موعد وصول جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت إلى مصر

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

وفدان أمنيان مصريان يصلان المناطق الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار

وصول جثمان الفنان سمير غانم لمقابر العائلة بالوفاء والأمل

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وفد أمني مصري يصل إلى غزة بعد ساعات من وقف إطلاق النار

سفارة إسرائيل تشكر مصر لجهود وقف إطلاق النار.. وتتمنى السلام للغزاويين

حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ما التزمت به إسرائيل