تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 21 مايو 2021

أسعار الحديد والأسمنت اليوم .. شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية، اليوم الجمعة 21 مايو 2012، حالة من عدم الاستقرار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحديد في بداية مايو الجاري، حيث تم رفع الأسعار 3 مرات متتالية خلال شهر واحد ما دفع أسعار الأسمنت وباقي مواد البناء إلى الارتفاع.

لذلك تابع مع "الدستور" في تقريره اليومي سعر مواد البناء اليوم الجمعة 21 مايو 2021 والذي يشمل سعر الحديد اليوم- سعر الأسمنت اليوم وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد اليوم الجمعة 21 مايو 2021 في الأسواق سعر الحديد:

وشهدت أسعار الحديد ارتفاعا بقيمة 1000 جنيه للطن الواحد خلال الشهر الحالي، وأبلغت الشركات بالأسعار المعلنة، وكانت كالتالي، أسعار الحديد العلا للصلب سجلت سعر أرض المصنع 14300 جنيه شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

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وبلغ سعر حديد عز اليوم في الأسواق نحو 14600 جنيه للطن، وشهد سعر حديد المصريين اليوم في الأسواق نحو 14500 جنيه للطن، واستقر سعر حديد بشاي اليوم في الأسواق ليسجل نحو 14500 جنيه للطن، وتداول سعر حديد العتال اليوم في الأسواق نحو 14400 جنيها للطن، وسجل سعر حديد المراكبي اليوم في الأسواق نحو 14300 جنيه للطن، وارتفاع طفيف في سعر حديد العشري اليوم في الأسواق ليسجل نحو 14300 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد مصر استيل اليوم في الأسواق نحو 14300 جنيه للطن.

وسجل حديد عطية 14300 جنيه، أما حديد سرحان 14300 جنيه، وحديد المراكبي 14300 جنيه، أما حديد الكومي 14300 جنيه، وحديد المعادي 14300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 21 مايو 2021 في الأسواق سعر الأسمنت:

بلغ سعر الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق نحو 980 جنيها للطن، وتداول سعر الأسمنت السويدي اليوم في الأسواق نحو 910 جنيهات للطن، واستقر سعر طن أسمنت السويس على 900 جنيه، وشهد سعر أسمنت المخصوص اليوم في الأسواق نحو 955 جنيها للطن، وسعر طن أسمنت مصر بني سويف 890 جنيها.

وسجل سعر الأسمنت الأبيض اليوم في الأسواق نحو 2400 جنيه للطن، وأصبح سعر أسمنت حلوان اليوم في الأسواق نحو 885 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط اليوم في الأسواق نحو 710 جنيهات للطن، وبلغ سعر الأسمنت المقاوم للملوحة اليوم في الأسواق نحو 898 جنيها للطن، واستقر سعر أسمنت بني سويف اليوم في الأسواق نحو 898 جنيها للطن، أما سعر أسمنت سيناء فبلغ اليوم في الأسواق نحو 888 جنيها للطن، وشهد سعر أسمنت العسكري اليوم في الأسواق نحو 950 جنيها للطن.