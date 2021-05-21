الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 5 من عائلة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

مدير أمن البحيرة
مدير أمن البحيرة

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون من أفراد أسرتها بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "المطار - بدر"، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق المطار - بدر، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين نقل وأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة "رحمة على هدية" 17 عامًا، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

وكما أصيب 4 آخرون من أفراد العائلة، وهم كل من: "آية علي هدية، 15 عامًا، حمزة علي هدية، 12 عامًا، علي هدية عبدالخالق، 59 عامًا، فايزة سليمان موسى، 58 عامًا"، وجميعهم مقمين بمدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وجاري عمل الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت فجر اليوم الجمعة مصرع  شخص مصرح بينما أصيب ١٦ آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى أمام قرية أنور المفتى بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة اتجاه القاهرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة بتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بدائرة المركز، بالانتقال وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة ١٦ آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

محافظة انقلاب سيارة حادث تصادم وادى النطرون محافظة الاسكندرية مصرع واصابة دمنهور يوم الجمعة محافظة البحيرة

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