محمد صبحي ينعى أحمد بهجت بكلمات مؤثرة بعد رحيله صباح اليوم

نعى الفنان محمد صبحي، رجل الأعمال الراحل مالك قناة دريم أحمد بهجت، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما.

وقام محمد صبحي بنشر صورة لأحمد بهجت عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلاً: "إنّا لله وإنا إليه رَاجعُون... وداعاً صديقي الغالي دكتور أحمد بهجت رحلت اليوم عن عالمنا.. قدمت الكثير كرجل أعمال وإعلام... يكفي أننا لن ننسى حماسك بإنتاج أعظم مسلسل في قناة دريم (فارس بلا جواد) كان ظهور هذا المسلسل يحتاج شجاعتك ومساندتك للظهور على الشاشة... ندعو الله لك بالرحمة والمغفرة وللأسرة الصبر والسلوان".

ونعى صبحى الفنان الراحل سمير غانم بكلمات مؤثرة وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "إنّا لله وإنا إليه رَاجعُون، الأستاذ والصديق والزميل والإنسان رحل عّنا اليوم وترك لنا ولجمهوره الكبير فى العالم موروثا كوميدى صنع البهجة والضحك والابتسامة، وما صنعته فى الفن كسبنا أكثر منه انساناً زميلاً مُحباً لكل زملائه.. ندعو الله أن يرحمك ويسكنك فسيح جناته وأن يُلهم أسرتك الغالية الصبر والسلون".

أحمد بهجت كانت بدايته أثناء دراسته الدكتوراه في الولايات المتحدة عام 1982 واخترع جهاز منبه، يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة "لوكهيد".

تم تعينه كمعيد في الجامعة في قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية واستطاع ان يحصل على شهادة الماجستير في عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 والدكتوراه في العام 1982.

في عام 2005 وأثناء زيارة رجل الأعمال أحمد بهجت للولايات المتحدة مع الوفد المصري برئاسة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حدث له انفجار في أحد شرايين القلب، الأمر الذي استدعى تركيب جهاز إلكتروني داخل جسده لتنظيم عمل ضربات القلب وتدافع الدم إلى باقي أجزاء جسده.