وزير الأوقاف: مصر دولة لا تعرف سوى البناء والإعمار

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة بمسجد "أبو شقة" بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وأكد وزير الأوقاف، في بداية الخطبة أن "كف الأذى عن الناس صدقة حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فإنَّها صَدَقَةٌ"، وكف الأذى عن الناس شعبة من شعب الإيمان: “الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبعُونَ أَوْ بِضعٌ وسِتُونَ شُعْبَةً: فَأفْضَلُهَا قَولُ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّريقِ، والحَياءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان”.

ولفت إلى أن "الإسلام رسخ حق الجوار في المنزل والعمل، ورسخ لحق الجوار الدولي، كما يحترم حق الجوار بين الناس، فحرمة الدول لا تقل عن حرمة البيوت، فكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه، كذلك لا يجوز أن تدخل دولة من الدول إلا من خلال الإذن المعتبر قانونًا لأهلها، وكما لا يجوز للحر الشريف أن يُؤذي جيرانه، أو أن يسمح أن يُؤذى جيرانه من قبله، كذلك الدول العظيمة لا تسمح أن يُؤذى جيرانها من قبلها، بل ذهب الإسلام إلى أبعد من هذا، فقد كانَ بينَ سيدنا معاويةَ (رضي الله عنه) وبينَ الرُّومِ عَهْدٌ ، وَكانَ يسيرُ نحوَ بلادِهِم حتَّى إذا انقَضى العَهْدُ غَزاهم".



واستشهد بقصة علي كلامه قائلاً:"فجاءَ رجلٌ على فرسٍ أو بِرذونٍ وَهوَ يقولُ : اللَّهُ أَكْبرُ ، اللَّهُ أَكْبرُ ، وفاءٌ لا غدرَ ، فنظَروا فإذا هو عمرُو بنُ عَبسةَ (رضي الله عنه) ، فأرسلَ إليهِ معاويةُ (رضي الله عنه) فسألَهُ ، فقالَ : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ) يقولُ : من كانَ بينَهُ وبينَ قومٍ عَهْدٌ فلا يَشدُّ عقدةً ولا يَحلُّها حتَّى ينقضيَ أمدُها ، أو ينبِذَ إليهم على سواءٍ فرجعَ معاويةُ (رضي الله عنه) ، فالإنسان المسلم كما قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "‏الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه" ، لأن المسلم لا يكون مسلمًا ، ولا يكون لعبادته أثر إلا إذا قومت سلوكه".

وأوضح أن “بعض الناس ربما يفهم أن مفهوم كف الأذى عن الناس صدقة ، أنه شيء إن فعلته أخذت ثوابًا ، وإذا لم تفعله فلا شيء عليك، إلا أن كف الأذى يمكن أن يكون صدقة عندما يكون تطوعًا، كالذي تطوع وأزال غصن الشوك من طريق الناس، وقد يكون واجبًا عينيًّا على كل أحد منا بألا يؤذي جيرانه ولا زملاءه، ولا أحدًا من الخلق، وقد يكون واجبًا كفائيًّا على الجندي أو الشرطي المكلف بالحفاظ على الأمن، لكف أذى أهل الشر عن الناس في حدود ما كلف به ، وهذا ما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في مواجهة الإرهاب، وهذا ثوابه عظيم وصدقة عظيمة، فإذا كان من نحى غصن الشوك فشكر الله له فدخل الجنة، فكيف بمن يضحي بحياته لكف الأذى ودفع الشر عن الناس”.

وأشاد بدور الدولة المصرية والقيادة والمبادرة العظيمة التي أطلقها الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، بتخصيص 500 مليون دولار ، في وقت يعاني العالم كله من ظروف اقتصادية نتيجة الظروف التي يمر بها العالم ، وبجهود الدولة المصرية التي أثمرت وقف العدوان على غزة ، فهذا أيضًا كف الأذى عن الناس ، وشتان بين دول تبني ، وعصابات وجماعات أهل الشر التي تهدم وتدمر، فالدولة المصرية لا تعرف إلا البناء ، وما نحن فيه اليوم نوع من أنواع البناء ، فهذا الصرح الإسلامي العظيم ، لمثل هذا فليعمل العاملون ، مصر لا تبني في مجال واحد ، ففي مجال بناء المساجد وفي أقل من تسعة أشهر يعد هذا المسجد وهذا الصرح العظيم هو رقم (1315) ، من المساجد التي بُنيت على هذا النحو ، وهو رقم لم تقم به أي دولة لا في القديم ولا في الحديث .

وتابع:"لم يقف بناء الدولة المصرية على بناء دور العبادة فحسب ، إنما تبني المدن والجامعات والمدارس ، والمستشفيات ، وفي بناء الإنسان أيضًا ، فلنعمل معًا على مواصلة البناء ، فشتان بين من يكون منهجه البناء والتعمير ، وآخر منهجه قائم على الهدم والتخريب ، ففقه الدول يقوم على البناء ، وفقه الجماعات يقوم على التخريب".

وحيا الدكتور مختار جمعة الدولة المصرية التي تبني وتعمر، وللمواقف المشرفة تجاه أهل غزة في وقف إطلاق النار وفي مبادرة إعادة إعمار غزة، مضيفًا:"وندعو كل الأصدقاء، وكل الدول الشقيقة لهذه المبادرة العظيمة لإعادة الإعمار، كما ندعو الجميع لكف الأذى عن الناس، وبخاصة حقوق الجوار، سواء أكان الجوار على المستوى الفردي أم على المستوى الدولي، فحق الجوار الدولي أشد حرمة لأنه يمس عموم الأفراد، نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حسن الفهم لديننا، وأن يجعلنا دولة بناء دائمًا، وأهل بناء لا أهل هدم".

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،و المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد ، والمستشارأحمد سعد وكيل أول مجلس النواب ، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، والدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة ، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة ، وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.