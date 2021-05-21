الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هنية يشكر القاهرة على دورها فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، الشكر للقاهرة التي واكبت المعركة يوما بيوم ومارست دورها من أجل كبح الهجوم الإسرائيلي.

وأشار هنية إلى أن ما حدث هو نصر إلهي رباني في هذه المرحلة.

وتابع هنية فى كلمة له اليوم، "إن المقاومة وخيار المقاومة هو أقصر الطرق نحو التحرير والعودة لأن هذه المعركة أسقطت ثقافة الهزيمة ومشاريع الهزيمة".

وقال هنية "إن كل الدماء التي سالت بهذه المعركة وما قبلها من المواجهات مع العدو هي على طريق القدس".

وأشار هنية إلى أن هذه المعركة هي نقطة تحول كبيرة جدا سيقرأها كل صناع القرار داخل العدو والمتابعين في المنطقة.

وتابع هنية، "فصائل الغرفة المشتركة وقفوا صفًا واحدًا وضربوا العدو ضربات موجعة قاسية ستترك آثارًا على عميقة على الكيان".

وأكد هنية أن غزة ضربت بسيف القدس بعزم وإرادة ولقنت العدو الدرس الذي لن ينساه مطلقًا.

تابع هنية "نقف بكل فخر وشموخ أمام هذه المقاومة وقيادتها الباسلة، وسنعمل على إعادة إعمار غزة ولن نتخلى عن أسر الضحايا".

وشدد هنية على أن الشعب الفلسطيني والمقاومة المباركة لن تتراجع ولن تتوقف في أي لحظة من اللحظات.

يذكر أن الحياة عادت إلى طبيعتها في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، بعد توقف العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما، جاء ذلك، عقب نجاح التوصل لاتفاق الهدنة بين الجانبين برعاية مصرية، وولتى دخلت حيز التنفيذ منذ الساعة الثانية فجرا.

وعمت الاحتفالات كافة الأراضي الفلسطينية مع بدء سريان وقف إطلاق النار ابتهاجا بانتصار المقاومة في معركتها مع الاحتلال، عقب 11 يوما من التصعيد الدامي، الذي أسفر عن استشهاد 232 فلسطينيا من بينهم 65 طفلا، وإصابة 1900 اخرين في القطاع من جراء الغارات والقصف الإسرائيلي.

حركة حماس إسماعيل هنية المقاومة الإحتلال الإسرائيلي القدس

الأكثر قراءة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

تحديد موعد وصول جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت إلى مصر

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

وفدان أمنيان مصريان يصلان المناطق الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار

وصول جثمان الفنان سمير غانم لمقابر العائلة بالوفاء والأمل

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وفد أمني مصري يصل إلى غزة بعد ساعات من وقف إطلاق النار

سفارة إسرائيل تشكر مصر لجهود وقف إطلاق النار.. وتتمنى السلام للغزاويين

حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ما التزمت به إسرائيل