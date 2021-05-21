هنية يشكر القاهرة على دورها فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، الشكر للقاهرة التي واكبت المعركة يوما بيوم ومارست دورها من أجل كبح الهجوم الإسرائيلي.

وأشار هنية إلى أن ما حدث هو نصر إلهي رباني في هذه المرحلة.

وتابع هنية فى كلمة له اليوم، "إن المقاومة وخيار المقاومة هو أقصر الطرق نحو التحرير والعودة لأن هذه المعركة أسقطت ثقافة الهزيمة ومشاريع الهزيمة".

وقال هنية "إن كل الدماء التي سالت بهذه المعركة وما قبلها من المواجهات مع العدو هي على طريق القدس".

وأشار هنية إلى أن هذه المعركة هي نقطة تحول كبيرة جدا سيقرأها كل صناع القرار داخل العدو والمتابعين في المنطقة.

وتابع هنية، "فصائل الغرفة المشتركة وقفوا صفًا واحدًا وضربوا العدو ضربات موجعة قاسية ستترك آثارًا على عميقة على الكيان".

وأكد هنية أن غزة ضربت بسيف القدس بعزم وإرادة ولقنت العدو الدرس الذي لن ينساه مطلقًا.

تابع هنية "نقف بكل فخر وشموخ أمام هذه المقاومة وقيادتها الباسلة، وسنعمل على إعادة إعمار غزة ولن نتخلى عن أسر الضحايا".

وشدد هنية على أن الشعب الفلسطيني والمقاومة المباركة لن تتراجع ولن تتوقف في أي لحظة من اللحظات.

يذكر أن الحياة عادت إلى طبيعتها في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، بعد توقف العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما، جاء ذلك، عقب نجاح التوصل لاتفاق الهدنة بين الجانبين برعاية مصرية، وولتى دخلت حيز التنفيذ منذ الساعة الثانية فجرا.

وعمت الاحتفالات كافة الأراضي الفلسطينية مع بدء سريان وقف إطلاق النار ابتهاجا بانتصار المقاومة في معركتها مع الاحتلال، عقب 11 يوما من التصعيد الدامي، الذي أسفر عن استشهاد 232 فلسطينيا من بينهم 65 طفلا، وإصابة 1900 اخرين في القطاع من جراء الغارات والقصف الإسرائيلي.