الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تقدم 122 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 122 ألفا وجرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 11 مليونا و944 ألفا و55 جرعة.

وذكرت "الصحة الإماراتية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير لقاح "كورونا" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.

وأمس سجلت وزارة الصحة الإماراتية 1,401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد من جنسيات مختلفة، خلال الــ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المصابين منذ بدء انتشار الجائحة في البلاد إلى 551 ألفا و430 حالة.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم ارتفع إلى 164 مليونا و914 ألفا و739 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و417 ألفا و982 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

اللقاح المضاد لفيروس كورونا وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الإمارات كوفيد

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