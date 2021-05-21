«فسحة العيلة».. إقبال على حديقة حيوان الإسكندرية بعد عودتها لاستقبال الزائرين

حديقة حيوان النزهة هي فسحة أساسية للأسر السكندرية، حيث تحرص الكثير من العائلات على التردد عليها، وقضاء يوم بها، خاصة في يوم الجمعة من كل أسبوع، ليتوافق مع الإجازات والعطلات، مع تردد الكثير من المحافظات المجاورة على حديقة الإسكندرية.

وبعد إعادة فتح الحدائق والمنتزهات مرة أخرى أمام الجمهور بعد إغلاق دام لـ14يومًا، ترصد «الدستور» استقبال حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية للرواد مع أول أيام الجمعة ومدي إقبال الأسر على الحديقة.

حالة من البهجة انتابت الأهالي والأطفال خلال قضاء عطلة اليوم بحديقة الحيوان بعد فتح أبوابها من جديد للجمهور، حيث تجمع الأطفال أمام أقفاص الحيوانات لالتقاط الصور التذكارية، وإطعام الحيوانات، كما استمتعت الأسر بالجلوس بالأماكن المخصصة لهم بالحديقة في جو عائلي اعتادت عليه الأهالي في الاجازات والعطلات.

شهدت حديقة الحيوان اليوم اقبال كثيف من الأهالي، لإغلاق الحديقة خلال أيام عيد الفطر، وتوافق إعادة فتح الحديقة مع الإجازة الصيفية، والعطلة الرسمية.

ومن جانبها قالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز مدير حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية، إن الحديقة قد استقبلت الجمهور منذ أمس الخميس، بضوابط، وإجراءات احترازية، بعد إغلاق دام 14يومًا.

وأضافت لـ«الدستور» أن الإجراءات تضمنت ارتداء الكمامات لجميع العاملين، وقياس درجات الحرارة للجمهور على البوابات، ومراعاة المسافات البينية، وتعقيم وتطهير الحديقة باستمرار، وتواجد لوحات إرشادية وتوعوية للجمهور، فضلًا عن تخفيض العدد من الأماكن المغلقة حيث يتم دخول مجموعات من الجمهور، بصفة دورية لتجنب التكدس في تلك الأماكن، والتي تتضمن صالة السباع، والزواحف، ومتحف الحيوانات المحنطة.

وأوضحت أن الحيوانات في الحدائق تكون معتادة على رؤية الجمهور، والتفاعل معه، وخلال فترات الإغلاق وسكون الحديقة يكون الحيوان ليس في نشاطه المعتاد، ولكن يتم تعويض ذلك من خلال العمال وأطباء الحديقة الذين يتابعوهم باستمرار.

ولفتت إلى أن خلال الفترات السابقة حظيت حديقة الحيوان ب «ولدات» جديدة من العديد من فصائل الحيوانات والطيور، بالإضافة إلى إمداد الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بمجموعة من الحيوانات الجديدة للحديقة.

وأشارت إلى أن حديقة الحيوان متنفس للكثير من الأسر، فوجود المواطنين والأطفال بالحديقة يخلق جو من البهجة أيضًا للحيوانات، ولكن لابد من مراعاة التعامل مع الحيوانات من قبل الزوار، وعدم مضايقتهم، فضلًا عن عدم تخطي حاجز الأمان وتعليمات الحراس، لكي يكون الجمهور في أمان، والحيوانات أيضًا.

حديقة حيوان الإسكندرية

حديقة حيوان الإسكندرية

حديقة حيوان الإسكندرية

حديقة حيوان الإسكندرية

حديقة حيوان الإسكندرية

حديقة حيوان الإسكندرية

حديقة حيوان الإسكندرية

حديقة حيوان الإسكندرية

حديقة حيوان الإسكندرية

حديقة حيوان الإسكندرية

حديقة حيوان الإسكندرية

حديقة حيوان الإسكندرية