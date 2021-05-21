انشأ أول فضائية خاصة.. محطات في حياة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت

أعلنت شهد بهجت، ابنة رجل الأعمال المعروف الدكتور أحمد بهجت، وفاة والدها، خلال رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الله يرحمه و يعفو عنه و يبدل سيئاته حسنات و يثبته عند السؤال و على الصراط و نعوذ بالله من فتنة القبر و عذاب القبر. اللهم اقبل عليه برحمتك التى وسعت كل شيء و نورك الذى أشرقت به الظلمات و كرمك الذى ليس له مثال، اللهم شفع فيه القرآن و شفع فيه صلاته و شفع فيه تسبيحه و شفع فيه آلام مرضه و شفع فيه صدقاته و شفع فيه تعميره فى الارض و شفع فيه رسولك و حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه و سلم و آله و أجعل أبي رفيق الحبيب سيدنا محمد فى الجنة،اللهم أدخله جنتك بغير حساب و ارزقه الفردوس الاعلى و أرزقه الحسنى و زيادة و أجمعنا به عندك يا الله"، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المحطات في حياته.

- رحلته العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية

كانت رحلة أحمد بهجت التعليمية ناجحة، حيث بدأ بدراسة الهندسة القاهرة قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1974، ونجح في هذا المجال نجاحا باهرا وتم تعيينه كمعيد في الجامعة في قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية، ولم يتوقف طموحه عند هذا الحد ولكنه استطاع ان يحصل على شهادة الماجستير في عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس، ثم سافر ليكمل مسيرته التعليميه في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978 لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 والدكتوراه في العام 1982.

- خطواته في عالم الأعمال

كانت بداية رحلة رجل الأعمال المصري أحمد بهجت فتوح نحو عالم الأعمال بدأت أثناء دراسته الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982، حيث كان أول اختراع له هو جهاز منبه يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة "لوكهيد" التي أعطته الفرصة في بناء اسم له.

- رجع لمصر بطلب من الرئيس

بدأ أحمد يعمل بجانب دراسته حتى استطاع أن يدخر المال الذي ساعده على تكوين شركة مع 8 مهندسين أمريكيين، قبل أن ينهي دراسته وفي عام 1984 حيث كان الرئيس السابق حسني مبارك في زيارة لأمريكا، وجمعه لقاء مع الدكتور أحمد بهجت حيث طالب الرئيس من بهجت العودة لعمل في مصر قائلا له "لو الناس مثلك لم يعودوا لمصر فمن سيطور البلد" وكان لهذا اللقاء اثر كبيرا جعله يقرر العودة إلى مصر.

- استثمارات في التطوير العقاري والإعلام

لم يتوقف طموح دكتور احمد بهجت نحو العلم ولكنه استثمر ذكاءه في عالم الاعمال والمال بهدف تطوير مصر وتقديم خدمات لأبناء مصر فكان له الفضل في إنشاء اول قطاع عقاري ليصبح أول مطور عقارى فى مصر وإفريقيا، حيث كان له الفضل في انشاء أول تجمع سكني "كومباوند" في مدينة 6 أكتوبر، ثم أنشأ أكبر مدينة ملاهى فى الشرق الأوسط .

دخل د.أحمد بهجت مجال الإعلام وكان له الفضل في تطور الاعلام في مصر حيث ساهم في إنشاء أول قناة فضائية خاصة فى مصر.