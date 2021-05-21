الدنمارك تُخفف قيود مكافحة فيروس كورونا

خففت الدنمارك اليوم الجمعة القيود المتبقية لمكافحة فيروس كورونا، مع عودة العمال تدريجياً إلى المكاتب والسماح للطلاب بالعودة إلى الجامعات.



ووفقا لخطة الحكومة، يجب أن يعود كل خامس عامل إلى العمل من المكتب في الوقت الحالي، بهدف عودة الجميع بحلول أغسطس المقبل.



وتم رفع عدد الأشخاص المسموح لهم في التجمعات في الأماكن المغلقة إلى 50 شخصا، في حين يُسمح لـ 100 شخص بالالتقاء في الأماكن المفتوحة.



يعني تغيير القواعد أيضا إعادة فتح جميع المرافق، باستثناء النوادي الليلية، بما في ذلك حمامات الساونا والمسابح والمناطق المغلقة في حدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية.



سمحت الدنمارك بالفعل بإعادة فتح المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية والعديد من الأماكن الأخرى في تحركات سابقة لتخفيف القيود.



ومع ذلك، يطلب العديد من أصحاب المحلات من العملاء تقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا ، أو شهادة تثبت تلقي اللقاح، أو التعافي من كوفيد.19-



وارتفعت أعداد الإصابات في الدنمارك مؤخرا بشكل طفيف مع رفع القيود، وهو تطور كان متوقعا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

اصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 165.17 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و560696.