الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

رئيس محكمة استئناف طنطا يصدر قرارا تنظيميا لعمل الدوائر القضائية

مجمع محاكم طنطا
مجمع محاكم طنطا

أصدر المستشار محسن مبروك إبراهيم، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بشأن تنظيم عمل الدوائر خلال دور شهر يونيو، وذلك مراعاة للضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار أنه يتم تنظيم عمل الدوائر خلال دور شهر يونيو بالحضور لمدة ثلاثة أيام على النحو المبين بالكشوف المرفقة، مع حضور جلسة إيداع الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور، على أن تندب الدوائر المنعقدة خلال فترة عملها للنظر في تأجيل القضايا المعروضة من الدوائر الأخرى بذات الأسبوع، وكذلك النظر في قضايا تجديد أمر حبس المتهمين وإستئنافاتهم للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيا واستئنافات النيابة لأوامر الإفراج عنهم. 

 

 وجاء تفصيل القرار على النحو الآتي :

  • مقر المحكمة بطنطا

- الدائرة الأولى الجنائية لنظر القضايا المعروضة على الدائرة الخامسة الجنائية

- الدائرة الخامسة الجنائية لنظر القضايا المعروضة على الدائرة الأولى الجنائية

- الدائرة الثانية أسرة لنظر القضايا المعروضة على الدائرة العشرين أسرة

- الدائرة العشرين أسرة لنظر القضايا المعروضة على الدائرة الثانية أسرة

- الدائرة الثالثة مدنى لنظر القضايا المعروضة على الدائرة الحادية عشر مدنی

- الدائرة الحادية عشر مدنی النظر القضايا المعروضة على الدائرتين الثالثة والثانية عشر مدنی.

  • محكمة استئناف طنطا.

ياتى ذلك القرار الذى حمل الرقم (16) لسنة 2021،  بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (46) لسنة 1972بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة المنعقدة في 2020/9/30، ومواكبة للمستجدات الراهنة بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية وحرصا على سلامة السادة القضاة والعاملين وكافة المتعاملين محامين ومتقاضين  ولصالح العمل، وعلى الأمين العام ومدير إدارة الحاسب الآلي ورؤساء الإدارات الجنائية والمدنية والأسرة ورؤساء المأموريات جميعا تنفيذ القرار والعمل بمقتضاه.

 

محكمة استئناف طنطا تنظيم العمل شهر يونيو كورونا الدوائر

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