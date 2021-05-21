رئيس الوزراء الصيني: بكين مستعدة لتعزيز التعاون مع ماليزيا

أعرب رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، عن استعداد بلاده لتعميق العلاقات مع ماليزيا في مجالات تشمل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إذاعة الصين الوطنية أن هذه التصريحات جاءت في اجتماع عبر الانترنت أجراه تشيانج مع نظيره الماليزي محي الدين ياسين.

وقال تشيانج إن الصين تدعم الاتصالات والتعاون بين سلطات الصحة والخبراء من الدولتين.

وتعاني ماليزيا من جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إنهيار الحالة الاقتصادية بالبلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية، أمس، عن تسجيل 6806 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها، وفقا لما ذكرته وكالة برناما الماليزية للأنباء.

وتصدرت ولاية سيلانجور حالات الإصابة بواقع 2277 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 492 ألفا و302 حالة.

وارتفعت حالات الوفاة اليومية في ماليزيا في الأسبوعين الماضيين إلى أرقام قياسية، وسط اكتشاف طفرات جديدة من الفيروس.

وتكافح ماليزيا أيضًا وسط بطء وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم تطعيم أقل من 3% من السكان حتى الأربعاء الماضي، وربما يتجاوز عدد حالات الإصابة ثمانية آلاف بحلول يوليو المقبل، إذا لم يلتزم المواطنون بقواعد الإغلاق، طبقًا لأحدث بيانات لوزارة الصحة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد- 19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.