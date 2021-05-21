«هعوضك عن التعب اللي تعبيته».. الرسالة الأخيرة من سمير غانم لـ دلال عبد العزيز

لم تكن علاقته بزوجته الفنانة دلال عبد العزيز مجرد زواج عابر كزيجات الوسط الفني، بل إن قصة حب الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز تغنى بها الوسط الفني والجمهور على حدٍ سواء، فحينما يظهر في أي برنامج تليفزيوني يتحدث عنها بأنها حبه الأخير الذي عاش معه ذكريات مهمة في حياته، إلا أن الرسالة الأخيرة التي وجهها سمير غانم للفنانة دلال عبد العزيز شكلّت جدلا كبيرًا بعد رحيله عن عالمنا أمس.

في آخر حوار تليفزيوني للفنان الراحل سمير غانم مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" تحدث عن زوجته دلال عبد العزيز واصفا إياها بأنها "هي اللي شايلة الشيلة"، قائلاً: "أهدى ليها سيرتى، وبقولها ميرسى يا دوللي، وأنا هعوضك عن التعب اللى تعبتيه معايا".

كما تحدث خلال اللقاء عن أكثر الشخصيات المقربة لقلبه، ووصفهم بأنهم أسعدوه، قائلا: "جورج سيدهم، الضيف أحمد، غسان مطر، اكتب جنبهم في سيرتي أسعدوني في الفترة اللى عاشوا فيها معايا، وفى شخصيات تانية كانت بتسعدني وأنا بقعد معاها زي شعبان عبد الرحيم وطلعت زكريا".

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم، رحل عن عالمنا أمس الخميس، عمر ناهز الـ 84 عامًا، بعد صراعٍ مع فيروس كورونا، داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، ونعى عدد من الفنانين الفنان الشهير سمير غانم بعد رحلة عطاء فنية اتسمت بالتنوع وخفة الظل.

ولد سمير غانم في عرب الأطاولة من محافظة أسيوط، عام 1937 انضم بعد الثانوية العامة إلى كلية الشرطة احتذاءً بوالده الذي كان ضابط شرطة ولكنه تم فصله منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين فنقل أوراق إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية كما انضم للفرق الفنية فيها.

واجتمع سمير غانم في الإسكندرية مع الفنان وحيد سيف وعادل نصيف وشكلا فرقة اسكتشات غنائية تقدم عروض على المسرح في مدينة الإسكندرية وقدموا عددا من الأعمال الفنية.