الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«أبوشقة»: مصر كانت وستظل قلب العالم الإسلامي بالأزهر والكنيسة والمساجد

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أن بناء مسجد "أبوشقة" رسالة بأن مصر كانت ومازالت وستظل هي قلب العالم الإسلامي بالأزهر والكنيسة والمساجد، والأزهر الذي سيظل منبر لواء الإسلام الوسطى. 

جاء ذلك خلال افتتاحه مسجد أبو شقة في بالم هيلز بأكتوبر، بحضور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وعدد من قيادات الوفد، والإعلاميين. 

وأضاف أبو شقة أن ذلك أيضا يأتي دعمًا للمشروعات العملاقة التي تؤسس فيها مصر للجمهورية الثانية بمشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة عصرية حديثة من كافة المناحي سواء كانت الطرق أو الكباري والمشروعات الصناعية والتجارية لبناء الإنسان المصري والأهم ما يبني به الإنسان هي القيم التى تحملها المبادئ الدينية وما يحمله الإسلام من قيم ومثل يهتدي به من المواطن المصري في حياته. 

وشدد رئيس حزب الوفد على أن هناك حرص كبير لترسيخ لهذه القيم وهذه المبادئ والتسامح وأن الإنسان يحب لأخيه ما يحب للنفسه وحبه لوطنه والحفاظ على الأوطان واحترام الرأي الآخر وهذه المبادئ السامية التي يجب أن تصل إلى الجميع.

و توافد عدد من قيادات حزب الوفد وعدد من رجال الدولة وكبار الرموز الدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورموز الإعلام والصحافة، على مسجد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، الكائن فى منطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر. 

جاء ذلك وسط حضور أمني مكثف لتأمين افتتاح المسجد قبل صلاة الجمعة، وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من توفير الكمامات والمطهرات والالتزام بالتباعد. 

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسجد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وألقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد.

وأزال الستار وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة الستار عن اللوحة الخاصة بالمسجد، والمكتوب عليها أن هذا المسجد أنشئ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

افتتاحه مسجد أبو شقة
افتتاحه مسجد أبو شقة
افتتاحه مسجد أبو شقة
افتتاحه مسجد أبو شقة
مسجد أبو شقة
مسجد أبو شقة
افتتاحه مسجد أبو شقة
افتتاحه مسجد أبو شقة
افتتاحه مسجد أبو شقة في بالم هيلز
افتتاحه مسجد أبو شقة في بالم هيلز
افتتاحه مسجد أبو شقة
افتتاحه مسجد أبو شقة
افتتاحه مسجد أبو شقة
افتتاحه مسجد أبو شقة
افتتاحه مسجد أبو شقة
افتتاحه مسجد أبو شقة
افتتاحه مسجد أبو شقة بأكتوبر
افتتاحه مسجد أبو شقة بأكتوبر
مسجد أبو شقة حزب الوفد مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة العالم الإسلامي وكيل مجلس الشيوخ وزير الأوقاف محافظة الجيزة محافظ الجيزة

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