الجمعة 21 مايو 2021
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سياسي

أكثر من 75 شاحنة.. «حماة الوطن» يكشف تفاصيل قافلة غزة (صور)

هدية الرئيس للشعب
هدية الرئيس للشعب الفلسطيني

كشف الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، عن تفاصيل القافلة المصرية التي وصلت غزة اليوم، مشيرًا إلى أنها أكثر من 75 شاحنة تحمل أطنان من المواد الغذائية والطبية.

وقال رئيس حزب حماة الوطن في تصريحات له اليوم، إن المبادرة أطلقت كهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي  إلى الشعب الفلسطينى من مساعدات إنسانية، موضحا أنه تم ترتيبها بمجهودات ائتلاف دعم مصر المشكل من أحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والشعب الجمهورى.  

هدية الرئيس للشعب الفلسطيني 


من جانبه قال الفريق أسامه الجندي، النائب الأول لرئيس الحزب، إن القافلة رافقها ممثلين عن كافة الأحزاب المشاركة، مضيفا:" مصر هي الشقيقة الكبرى لغزة وعلى استعداد تام لمساعداتها فهذا أمر تاريخي وليس بجديد على مصر وشعبها وقياداتها السياسية".

مشاركة أعضاء حزب حماة الوطن فى قافلة هدية الرئيس للشعب الفلسطيني 


فيما كشف اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، في بيان الحزب عن أسماء نواب الحزب 
ال ٦ نواب الذين ذهبوا مع القافلة وهم النواب أحمد بهاء، واحمد يحيي، و ميرال هريدي، ونيفين عبد الله، وهشام سويلم ورقية عبد العزيز ، مشيدا كذلك باسم الحزب بقرار وقف إطلاق النار والذي تم برعاية مصرية.

وأوضح نصير أن الحزب كلف نوابه بشمال سيناء بمرافقة  نواب القافلة واستقبالها منذ الوصول لشمال سيناء وحتى توديعها للذهاب لفلسطين، وبمشاركة أمانة القبائل العربية للحزب ونائبيها كل من  فايز أبو حرب  وإبراهيم أبوشعيرة.
ومن جهته أكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، أنه بالإضافة لإصدار توجيه لأمانة شمال سيناء  بالحزب وأمينها المهندس هيثم رحمي باستقبال القافلة مع النواب، فإن أمانة شمال تقوم بزيارة للمستشفيات المصرية التي استقبلت مصابين،  والوقوف على كافة  احتياجات المرضى وأيضا المستشفى.

وأشار العطيفي إلى أنه يتم توفير كل ما يحتاجونه المصابين والمستشفى  من دعم عيني ومعنوي، مؤكدا أنهم على تواصل مستمر  من أجل تقديم الدعم للمستشفى والاسر كل على حدى.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم  هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الفلسطيني، وهي قافلة بها كميات من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية، تحملها 80 شاحنة؛ لتوجيهها للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المصري للقضية الفلسطينية، وتعبر عن الموقف الشعبي المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

حزب حماه الوطن القافلة المصرية هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطينى

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