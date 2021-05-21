الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلغاريا تسجل 368 إصابة جديدة و31 حالة وفاة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت بلغاريا 368 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 416 ألفا و55 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/ - أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 31 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 17 ألفا و447 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 1774 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 27 ألفا و53 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أمس الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 164 مليونا و914 ألفا و 739 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و417 ألفا و 982 حالة.


كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وما زال وباء كوفيد-19 منتشرا والدول الغنية تحتكر اللقاحات ومصدر الفيروس غير واضح، هذا ما دفع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل للبحث عن سبل تجنب كارثة أخرى.


هذه الجمعية العالمية الرابعة والسبعون للصحة التي تعقد افتراضيا كما حصل السنة الماضية من 24 مايو حتى 1 يونيو "هي بدون شك إحدى أهم الجمعيات في تاريخ منظمة الصحة العالمية" كما قال مدير عام المنظمة تيدروس ادهانوم غيبريسوس.

بلغاريا كورونا كوفيد اللقاح الصحة

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