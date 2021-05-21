الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لصان يسرقان أغطية البالوعات ببركة السبع.. وكاميرا مراقبة تكشفهما

صوره للواقعه
صوره للواقعه

تمكنت إحدى كاميرا المراقبة بمدينة بركة السبع من توثيق حالة سرقة لغطاء بالوعة بمدينة بركة السبع في المنوفية، بعدما قام شابين يستقلان توكتوك بمغافلة المارة في الطريق، وإيهام الجميع بتعطل التوكتوك مستغلين عدم وجود زحام في الشارع.

وأكد بكر عزوز، صاحب أحد المحلات في منطقة شرق بركة السبع بمحافظة المنوفية، والذي وثق بكاميرا مراقبة التي يمتلكها حادث السرقة، أنه فوجئ عند ذهابه للمحال الخاص به، بعدم وجود الغطاء الحديدي للبالوعة المتواجدة في الشارع، مشيرًا إلى أن وزنها ثقيل، وبمراجعة الكاميرات وجد تلك السرقة.

وتابع عزوز، أنه بمجرد نشر الفيديو، على صفحته لمحاولة التعرف على السارقين علق بعض المواطنين على أنها ليست الحالة الوحيدة ولكن تم سرقة أكثر من غطاء بلاعة بنفس الطريقة، مطالبين الجهات المعنية، بسرعة ضبط الشابين وتقديمهم للعدالة، لما قد يسبباه من كوارث ووقوع للأطفال أو المواطنين في تلك البلاعات.

وأضاف المواطن، أن شركة المياه والصرف الصحي حضرت لمعاينة مكان البلاعة، ووعدت بإحضار جديد، كما تم إبلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، لاتخاذ اللازم من إجراءات، لمنع تكرار تلك الحوادث، وسرعة تركيب بديل للمسروق.

محافظة المنوفية حوادث حادث كاميرات فيديو

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