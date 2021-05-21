النيابة تأمر بتسليم جثتي شخصين توفيا في حادث مروري بالصف لذويهما

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما في حادث مروري بمنطقة الصف في الجيزة وتسليم الجثمانين لذويهما، و كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين يستقلان سيارة ملاكي حيث تحطمت مقدمتها بالكامل.

تم نقل المتوفيين إلى المستشفى، وإعادة حركة السير لطبيعتها، بعد رفع آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

- تكثيف تواجد شرطة المرور على الطرقات السريعة

وكثفت الإدارة العامة للمرور من الوجود المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف؛ للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

- التنبيه على الالتزام بتعليمات رجال المرور

وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين مرتادى الطرق الالتزام بتعليمات رجال المرور، والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وأعلنت الإدارة عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق، وهي الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة، وعدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة، التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.