الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

مرثا محروس: الدولة المصرية كان لها دور عظيم في رعاية وقف إطلاق النار بغزة

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن، إن الحزب شارك في إطلاق أكبر قافلة إغاثية لأهالينا في قطاع غزة بمشاركة مع حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان “قافلة الأحزاب السياسية لمساعدة ومعاونة أهالينا في قطاع غزة” وتزامنا مع مبادرة الرئيس لإعمار قطاع غزه التي شكلت التوجه العام للتفاعل مع مشاكل القطاع كعادة مصر الكبيرة.

وأضافت مرثا محروس، إن ذلك يأتى في إطار الدور الريادي لحزب حماة الوطن في دعم القضية الفلسطينية واستكمالا للدور العظيم الذي قامت به الدولة المصرية في رعاية وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشادت مرثا محروس، بالدور القيادي لحزب حماة الوطن بقيادة الفريق جلال هريدي الذي شارك بمجهوده في حروب مصر مع إسرائيل والآن من خلال قيادته للحزب في دعم إخواننا في غزة.

وبدأ فجر اليوم الجمعة سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، واحتفل الفلسطينيون فجر اليوم الجمعة في غزة والضفة الغربية والبلدات العربية في الداخل الإسرائيلي بإعلان وقف إطلاق النار، حيث نزل آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع حاملين الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات النصر.

في سياق متصل تصدر تريند غزة تنتصر تريندات موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع إعلان وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل واعتبروا الهدنة انتصارا لصمود قطاع غزة.

فيما ردد سكان قطاع غزة الهتافات المويدة لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالا بوقف إطلاق النار وبدء سريان الهدنة غير المشروطة التي ترعاها مصر حقنا لدماء الفلسطينيين.

كما رحبت الرئاسة الفلسطينية بإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها مصر وقطر والأردن، والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحقيق ذلك.

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