الكويت تُشيد بجهود مصر في وقف إطلاق النار بغزة

رحبت دولة الكويت بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، مشيدة بجهود مصر التي اضطلعت بدور مهم في عملية الاتفاق.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - اليوم الجمعة - أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعد خطوة في طريق حقن دماء الفلسطينيين، وإنهاء العنف الذي تتحمل مسؤليته سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وشددت الخارجية على أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، وضمان التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بها وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

فيما وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود المصرية التي بذلت من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة، جاء ذلك في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض، للتعليق على الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ورحب "بايدن" باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة برعاية القاهرة، معتبرًا أنّه يمثّل "فرصة حقيقية لإحراز تقدّم" بعد 11 يومًا من القصف المتبادل بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات بالرئيس السيسي، وبحث معه الجهود المصرية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، كما أجرى اتصالات بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أبلغه بالتزامه بوقف إطلاق النار.

- معونة إنسانية لغزة وتعزيز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية

وقال الرئيس الأمريكي: "لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدّم، وأنا ملتزم بالعمل في سبيل ذلك"، مشيدًا بدور مصر للتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة، كما أنها ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

- تفاصيل الهدنة في غزة

ووافقت إسرائيل وحركتا حماس والجهاد، مساء الخميس، على وقف لإطلاق النار، بعد جهود مصرية نجحت في إقناع الطرفين بالتهدئة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "وافق مجلس الوزراء بالإجماع على توصية جميع المسئولين الأمنيين بقبول المبادرة المصرية بوقف ثنائي غير مشروط لإطلاق النار"، وأكد مسئولون في حركتي حماس والجهاد الموافقة على التهدئة.



