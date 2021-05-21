وزير خارجية السعودية يبحث مع أمين الأمم المتحدة تطورات الأوضاع الفلسطينية

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين المحتلة، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وحضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وعلى هامش الاجتماع الطارئ، عقد وزير الخارجية السعودي، أمس الخميس، مجموعة من اللقاءات مع نظراؤه من وزراء خارجية الدول العربية، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، ومن بينهم وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته أمس، في اجتماع الأمم المتحدة: "إن الأحداث الأخيرة المتصاعدة والاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم الاستيلاء على الأرض بالقوة ويحرم كل ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار في العالم علاوة على تقويض فرص السلام في المنطقة والعالم وكذلك تقليص فرص حل الدولتين وتعزيز العنف والتطرف ونسف كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة".

وأكد في ختام الكلمة الموقف التاريخي للمملكة وقياداتها عبر الأزمنة وهو موقف داعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ويقوم على مبدأ أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وستظل قضية فلسطين محوراً أساسياً في سياسة المملكة العربية السعودية، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه، وتقام دولة فلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.