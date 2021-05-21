تيسيراً على المواطنين.. «الداخلية» تمدد ساعات العمل ببعض سجلات الأحوال المدنية

قررت وزارة الداخلية تمديد العمل حتى الساعة 9 مساءً ببعض السجلات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23/5/2021 ،فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وذلك استكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.

- قائمة السجلات التي تم تمديد العمل بها

وشملت المراكزعلى النحو التالي:

سجل نموذجى ميت غمر (محافظة الدقهلية).

سجل مدنى أجا (محافظة الدقهلية).

سجل مدنى بنى عبيد (محافظة الدقهلية).

سجل مركز المحلة الرئيسى (محافظة الغربية).

سجل مدنى السنطة الرئيسى (محافظة الغربية).

سجل مدنى بسيون الرئيسى (محافظة الغربية).

سجل مدنى قطور الرئيسى (محافظة الغربية).

سجل مدنى سمنود الرئيسى (محافظة الغربية).

المركز النموجى بمركز المعلومات الرئيسى بمدينة طنطا (محافظة الغربية).

المركز النموجى بمركز المعلومات الفرعى بطنطا (محافظة الغربية).

إضافة بعض الخدمات "القيد العائلى" بالسجلات التالية :-

سجل مدنى صان الحجر (محافظة الشرقية).

سجل مدنى ههيا (محافظة الشرقية).

سجل مدنى سنهوت مركز منيا القمح (محافظة الشرقية).

سجل مدنى ديرب نجم (محافظة الشرقية).

سجل مدنى ميت على مركز المنصورة (محافظة الدقهلية).

سجل مدنى جمصة (محافظة الدقهلية).

سجل مدنى الجمالية (محافظة الدقهلية).

سجل مدنى شربين (محافظة الدقهلية).

سجل مدنى المطرية (محافظة الدقهلية).

سجل مدنى المنزلة (محافظة الدقهلية).

سجل مدنى البهو فريك مركز أجا (محافظة الدقهلية).

سجل مدنى المحمودية مركز دكرنس (محافظة الدقهلية).

سجل مدنى طناح مركز المنصورة (محافظة الدقهلية).

سجل مدنى مركز المحلة (محافظة الغربية).

المركز النموذجى المميز بمدينة طنطا (محافظة الغربية).

سجل فرعى القرشية مركز السنطة (محافظة الغربية).

سجل فرعى ميت حواى مركز السنطة (محافظة الغربية).

سجل فرعى الفرستق مركز بسيون (محافظة الغربية).

سجل فرعى دمرو مركز المحلة (محافظة الغربية).

سجل فرعى المعتمدية مركز المحلة (محافظة الغربية).

سجل فرعى أبشواى الملق مركز قطور (محافظة الغربية).

سجل فرعى نشيل مركز قطور (محافظة الغربية).

و تستمر جهود وزارة الداخلية، نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر، وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي في مختلف مؤسسات الدولة.