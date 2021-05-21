برلماني: وقف إطلاق النار فى غزة نجاح كبير للدبلوماسية المصرية

اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة برعاية مصرية اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة "بتوقيت فلسطين" بمثابة نجاح كبير وتاريخى للدبلوماسية المصرية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل كفاءة واقتدار إقليمياً وعربياً ودولياً.

وأكد "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم أن مصر أصبحت لاعباً رئيسياً فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيداً بحرص القاهرة على إيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وقال النائب أمين مسعود لقد آن الأوان أن يتحرك المجتمع الدولى بأسره خاصة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمساندة ودعم الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قرارات الشرعية الدولية والتى تؤكد على مجموعة من المحاور الرئيسية وفى مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى مع ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونجحت مصر فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة برعاية مصرية اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة "بتوقيت فلسطين" معتبراً ذلك النجاح الكبير بمثابة نجاح كبير وتاريخى لمصر ودليل قاطع على أن الدور المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

كما حرصت القاهرة على إيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.