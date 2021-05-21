أسامة الأزهري يؤم المصلين في جنازة سمير غانم بمسجد المشير (صور)

أمَّ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة على الفنان سمير غانم، عقب صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.

ونعى الأزهري، الفقيد، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى الفنان سمير غانم عصر أمس الخميس عن عمر يناهز الـ84 عاما بإحدى المستشفيات الخاصة وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية.

وصل الآن الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بالوفاء والأمل، وتوافد عدد كبير من أبناء الوسط الفني قبل وسط الجثمان لاستقباله وإلقاء نظرة الواداع الأخيرة على الراحل الفنان الكبير سمير غانم.

وخرج جثمان الفنان سمير غانم، من مستشفى الصفا بالمهندسين، قبل الصلاة عليه ودفنه بمقابر العائلة بمدينة نصر.

وحمل نعشه أثناء خروجه الفنان حسن الرداد زوج ابنته إيمي، والإعلامي رامي رضوان زوج ابنته دنيا، وشقيقه حسام غانم.

وكان قد توافد عدد من النجوم لإلقاء نظرة الوداع على الفنان سمير غانم ومؤازرة أسرته، خاصة بعدما قررت عدم إقامة عزاء للحد من انتشار فيروس كورونا.

الفنان الكبير من مواليد 1937، ويعتبر من أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي، ومن أبرز أعماله في المسرح "أخويا هايص وأنا لايص"، "جحا يحكم المدينة"، "المتزوجون"، "موسيقى في الحي الشعبي"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

بينما قدم للسينما عددا من الأعمال أبرزها "خلي بالك من زوزو"، "الرجل الذي عطس"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "البنات عايزة إيه".

صلاة الجنازة

جنازة سمير غانم

صلاة الجنازة

جنازة سمير غانم

الدكتور أسامة الأزهري

جنازة سمير غانم

الدكتور أسامة الأزهري

الدكتور أسامة الأزهري

أسامة الأزهري بجنازة سمير غانم