قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين.

ووقعت اشتباكات قبل قليل، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى.

وأفادت كالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى، وقمعت المصلين داخل باحاته، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي صوب المصلين في صحن قبة الصخرة، وقرب بابي الأسباط والسلسلة.

وكان عشرات آلاف المصلين، أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تواجد قوات الاحتلال، على أبوابه ومحيطه.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى، أدوا الصلاة، قبل ان تقتحم قوات الاحتلال باحاته وتعتلي سطح المسجد القبلي وتقمع المصلين وتعتدي عليهم.

وفى جنين، نظمت حركة الشبيبة الفتحاوية، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، اليوم الجمعة، مسيرة مركبات نحو منزل الشهيد يوسف مهدي نواصرة في قرية فحمة جنوب المدينة.

وكان الشهيد نواصرة استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز عسكري "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد في الرابع عشر من هذا الشهر.

وانطلقت مسيرة المركبات من جنين، وجاب شوارع المدينة تجاه مسقط رأس الشهيد في قرية فحمة، منددين بالجرائم البشعة التي تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

يذكر أن الحياة عادت إلى طبيعتها في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، بعد توقف العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما، جاء ذلك، عقب نجاح التوصل لاتفاق الهدنة بين الجانبين برعاية مصرية، والتى دخلت حيز التنفيذ منذ الساعة الثانية فجرا.

وعمت الاحتفالات كافة الأراضي الفلسطينية مع بدء سريان وقف إطلاق النار ابتهاجا بانتصار المقاومة في معركتها مع الاحتلال، عقب 11 يوما من التصعيد الدامي، الذي أسفر عن استشهاد 232 فلسطينيا من بينهم 65 طفلا، وإصابة 1900 اخرين في القطاع من جراء الغارات والقصف الإسرائيلي.