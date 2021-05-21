بولندا: توزيع 17 مليونا و254 ألفا و902 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت السلطات البولندية، أنه تم توزيع 17 مليونا و254 ألفا و902 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد حتى الآن.

وذكر "راديو بولندا"، اليوم الجمعة - أنه تم توزيع 421 ألفا و284 جرعة من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية .. ووفقا لبيانات وزارة الصحة البولندية، حصل نحو 37ر12 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما حصل أكثر من 2ر5 ملايين شخص على جرعات اللقاح كاملة.

وتم فتح الباب لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تكثيف برنامج التطعيم ضد الفيروس.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

اصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 165.17 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و56069.