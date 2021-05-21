الأوابك: مصر الأكبر عربيًا فى نمو صادرات الغاز المسال خلال 2021

أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” فى أحدث تقرير لها بعنوان "تطور الغاز المسال والهيدروجين" خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، أن النمو الأكبر في صادرات الدول العربية خلال الربع الأول من عام 2021 جاء من جمهورية مصر العربية التي قامت بتصدير نحو 2 مليون طن مقارنة بـ 0.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 أي بنسبة نمو على أساس سنوي 400%، وهو أفضل نمو تحققه مصر في الفترة الأخيرة بعد أن كانت الأكثر تأثرا بتداعيات الجائحة على مستوى الدول العربية خلال عام 2020 بسبب تهاوي الأسعار الفورية في الأسواق العالمية والتي كانت غير مجدية لاستمرار نشاط التصدير.

الأوابك: مصر الأكبر عربيا فى نمو صادرات الغاز المسال خلال 2021

وأشارت الأوابك فى تقريرها إلى أن هذا النمو في الصادرات يعود إلى تشغيل مجمع "إدكو" بكامل طاقته الإنتاجية البالغة نحو 7.2 مليون طن/السنة، علاوة على إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط بعد توقف دام لنحو 8 سنوات، حيث تم تصدير أول شحنة في شهر فبراير 2021.

الأوابك: مصر الأكبر عربيا فى نمو صادرات الغاز المسال خلال 2021

ويأتي تشغيل مجمع دمياط بعد نجاح الشركاء في المشروع في إبرام اتفاق تسوية نهاية عام 2020 تم بموجبه الاتفاق على إعادة تشغيل المجمع وخروج شركة Naturgy الأسبانية من ملكية المجمع، وتقاسم الملكية الجديدة بين كل من Eni الإيطالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

تصدير نحو أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال

وعلى مدار شهر مارس، تم تحميل وتصدير نحو 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط ليصل عدد الشحنات المحملة منذ معاودة تشغيله إلى 5 شحنات بإجمالي 300 ألف طن، مع توقعات أن يساهم تشغيل المجمع بكامل طاقته في تنامي صادرات مصر خلال الربع الثاني من عام 2021، لكن سيظل ذلك مرهونا بديناميكية الأسعار في الأسواق الفورية، فانخفاض الأسعار دون الـ5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية سيؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية للتصدير.