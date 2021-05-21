الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن العام يواصل حملاته لضبط عناصر الإجرام في القليوبية

الأمن العام
الأمن العام

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى: ضبط 4 قضايا مخدرات وضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 4 متهمين “لاثنين منهم معلومات جنائية” وضبط قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 2126 حكما قضائيا متنوعا.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

وزارة الداخلية مكافحة المخدرات البحث الجنائي قطاع الأمن العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاقراص المخدرة الأمن المركزي اللواء علاء الدين سليم مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمديرية أمــن القليوبية معلومات جنائية

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