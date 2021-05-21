اليابان: توسيع نطاق حالة الطوارئ المكافحة لكورونا

أكد رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيديه سوجا، أنه سيتم توسيع نطاق حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة (كوفيد-19) لتشمل محافظة /أوكيناوا/ جنوبي البلاد، بدءا من بعد غد الأحد، وتستمر حتى الـ 20 من شهر يونيو المقبل.

وقال سوجا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة - إن عدد حالات الإصابة بفيرس كورونا في المحافظة، وبين الشباب بصورة رئيسية، زادت، مضيفًا أن معدل إشغال أسرة المستشفيات لا يزال مرتفعًا.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي وصلت فيه حصيلة الإصابات اليومية للفيروس بمحافظة /أوكيناوا/ 207 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، العدد الذي يعد ارتفاعًا قياسيًا جديدا.

ومن ناحية أخرى.. أجازت وزارة الصحة اليابانية رسميًا استخدام لقاحين آخرين مضادين لفيروس كورونا وهما من تطوير شركتي "موديرنا" الأمريكية، و"أسترازينكا" البريطانية السويدية، جيث إنها تستخدم في الوقت الحالي لقاح "فايزر" الأمريكي.

وكانت العاصمة اليابانية /طوكيو/ سجلت 649 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يمثل انخفاضًا بمقدار 205 إصابات عن الأسبوع الماضي، كما أن عدد مرضى الفيروس الذين يرقدون في حالة صحية حرجة بلغ خلال الفترة ذاتها 65 مريضًا، ما يمثل تراجعًا أيضًا بمقدار 4 مرضى عما تم تسجيلة اليوم السابق.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 165.17 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و560696.