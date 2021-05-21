أمن القليوبية يضبط 4 يروجون المخدرات في طوخ

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة، وضبط عنصر إجرامي بحوزته سلاح أبيض خلال حملة أمنية وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، يفيد بشن حملة أمنية بإشراف العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، أسفرت عن ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة

كما تم ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته سلاحا أبيض، وتمكنت الحملة من تنفيذ 2126 حكما قضائيا متنوعا واجب النفاذ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق

- ضبط 3 غسلوا 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وفى سياق متصل تمكنت ضباط مكتب المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريبا



و تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مباحث الأموال العامة بالواقعة وتفاصيلها وأهداف تلك الأشخاص الغير مشروعة ويعاقب عليها القانون،وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية أن المتهمين لهم معلومات جنائية" لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.