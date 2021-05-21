الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف سابق بشركة صرافة يتاجر في العملة بالسوق السوداء

الداخلية
الداخلية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف سابق بشركة صرافة- مقيم بالقاهرة)، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدفه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية- هاتف محمول "يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم").

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية

 

اتجار في النقد الأجنبي القاهرة موظف سابق شركة صرافة المخالفة للقانون

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