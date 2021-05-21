الأمن العام يواصل مداهمة أوكار الإجرام في إطسا بالفيوم

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة إطسا.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي: ضبط 2 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات النارية، بحوزة متهم له معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر الأستروكس بحوزة 3 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية".

وضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة عدد من القضايا، وتنفيذ 47 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.