«الصحة العالمية» تُشيد بالدور الإنساني للسعودية في اليمن

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس، بالدور الريادي الإنساني للمملكة العربية السعودية، وخاصة الدعم السخي الذي قدمته لدعم الأشقاء في اليمن، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

جاء ذلك خلال اجتماع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، الذي تم خلاله مناقشة العديد من القضايا وأوجه التعاون المشترك بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، ومسار العمليات الإغاثية والإنسانية في اليمن، وسبل تعزيز وتفعيل البرامج الإنسانية التي يدعمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

برنامج سعودي للتعاون الإنمائي في اليمن

وفي وقتٍ سابق، أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية برنامجًا تنفيذيًا للتعاون الإنمائي في اليمن، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتوحيد الجهود الإنمائية، وبناء الرؤية المستقبلية للتنمية والإعمار في اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية وشركاء التنمية.

ويساهم البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه أمس في توسيع المشروعات المشتركة القائمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وطرح مشروعات جديدة في مجالات الشباب، والنمو الريفي، وتمكين المرأة والمشاريع ذات الكثافة العمالية، إلى جانب برنامج محو الأمية، وتقديم العون لمواجهة جائحة كورونا، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، فضلا عن دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية ضمن إطار يضمن فاعلية العمل التنموي وبناء قدرات الحكومة والمؤسسات اليمنية ورفع كفاءتها وحوكمة المشاريع والبرامج التي تمس حياة الشعب اليمني.

مساعدات سعودية بقيمة 17 مليار دولار

وفي أبريل الماضي، أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة العربية السعودية أكبر داعم للعمل الإنساني في اليمن بحجم مساعدات تجاوزت 17.3 مليار دولار أمريكي منها 3.5 مليارات دولار قدمت عبر المركز.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الأول في اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية -عن بعد- بعنوان «التحديات الإنسانية في اليمن»، مؤكداً أن المملكة من أعلى الدول المانحة للمساعدات حول العالم حيث تجاوزت المشاريع الإنسانية عبر المركز 1556 مشروعا في 59 دولة بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار أمريكي بلغ نصيب اليمن منها 590 مشروعا بقيمة 3 مليارات و533 مليون و96 ألف دولار أمريكي.