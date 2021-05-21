مصرع طالبة جامعية تحت عجلات سيارة طائشة بالطريق الزراعي في القليوبية

لقيت طالبة جامعية مصرعها أثناء عبورها الطريق الزراعى السريع “بنها- شبرا الخيمة ” بطوخ، بعد أن صدمتها سيارة وتم نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة فأمرت بالتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبي عليها.

- تفاصيل الواقعة

و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر مرسي، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوصول إشارة من مستشفى طوخ المركزي بمصرع طالبة على الطريق الزراعي السريع بالقرب من منطقة مرور مدينة طوخ.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف وتبين من التحريات والمعاينة وفاة " ن.ا. ع " طالبة جامعية، أثناء عبورها الطريق السريع إثر اصطدام سيارة بها وتم نقلها الى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

ونعت جامعة بنها فى بيان لها الطالبة وتبين انها بالفرقة الرابعة قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية وأعربت الجامعة عن بالغ حزنها وتعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة وأن يلهم أهلها وزملاءها ومحبيها الصبر والسلوان

- وفاة عامل ومهندس صعقا بالكهرباء في قها

وفى وقت سابق صعق التيار الكهربى عامل ومهندس فى محطة محولات قها التابعة لشركة طلخا، أثناء دخولهما المحطة في قها لتنظيف إحدى الخلايا الكهربائية دون فصل التيار فتم صعقهما ولقى الاول مصرعه واصيب الثانى وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، يفيد بتلقيه إخطارا من قسم شرطة، قها بوفاة عامل واصابة مهندس بصعق الكهرباء داخل محطة محولات قها.



و انتقل المقدم عبد العظيم سلامة، نائب مأمور قسم قها، والهندسة امل فوزي، رئيس المدنية، وتبين أنه اثناء قيام "م.م .ع " 41 سنة،عامل، وبصحبته أحد المهندسين بدخول المحطة لتنظيف إحدى الخلايا الكهربائية دون فصل التيار صعقتهما الكهرباء، وتوفى الأول بينما أصيب الثانى وتم قطع الكهرباء عن مدينة قها والقرى التابعة لها لمدة ساعة وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.