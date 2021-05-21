الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مقتل مواطن على يد «عصابة السيارات» في الشرقية

الأمن العام
الأمن العام

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية تفاصيل معركة بالأسلحة النارية في منطقة جبلية على حدود محافظتي الشرقية والإسماعيلية بمركز الحسينية.

تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من (عامل- مقيم بدائرة المركز) أنه حال قيادته سيارته الملاكى وبرفقته شقيقه بمدق ترابى بالمنطقة الجبلية "حدودية بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية" شاهدا دراجتين ناريتين متوقفتان على جانب الطريق وبجوارهما 4 أشخاص مجهولين ، فقام بالإسراع وتخطيهم وعقب ذلك فوجئ بطلق نارى بالزجاج الخلفى للسيارة وإصابة شقيقه بعيار نارى بالرأس فتوجه لمسكنهما لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة السيارات كرهاً عن قائديها مكون من 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم الدراجة النارية "المستخدمة فـى الواقعة" ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرروا باتفاقهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائدها، وبتاريخ الواقعة توجهوا لمحل الواقعة ولدى مشاهدتهم لسيارة المجني عليهما قاموا باعتراض طريقهما محاولين استيقافهما إلا أن قائد السيارة قام بالإسراع وتخطيهم فأطلق الأول عدة أعيرة نارية تجاه السيارة أصابت إحداها المجني عليه فأودت بحياته.
وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم (بندقية آلية وعدد من الطلقات) ، وأضافوا بإرتكابهم واقعتين بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي امن الشرقية مساعد وزير الداخلية قطاع الأمن العام سرقة السيارات اللواء علاء الدين سليم الأمن العام يكشف المجني عليه معلومات جنائية بسرقة سيارة

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