ضبط 7 أطنان من خام الذهب في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من القبض على شخصين بحوزته كميات من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب، ويأتي ذلك ضمن قضايا التنقيب.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنجاح ضباط المديرية في إلقاء القبض علي شخصين وبحوزتهم التالي: و2 سيارة محمل عليها 145 جوال من احجار الكوارتز، التي يستخلص منها خام الذهب، تزن حوالي (7.250) طن، و مولد كهربائي واسطوانة غاز صغيرة.

وجاء ذلك بعد تمكن الأجهزه الأمنية في أسوان من إجراء تحرياتهم حول الشخص، والتأكد حول عمله في التنقيب عن الذهب، والذى يتم استخلاصه خام من خلال أحجار الكوارتز الذي وصل إليها، وعلي الفور تم تشكيل فريق للقبض عليه، توجهت القيادات الأمنية إلي مكانه وتم القبض عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.