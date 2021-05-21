الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توريد 123 ألف طن قمح للشون في الغربية

توريد القمح
توريد القمح

قال المهندس محمد أبوهاشم،  وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد نحو 123 ألف طن قمح، من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الجمعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

 - 22 صومعة وشون وهناجر لاستلام القمح 


وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 132 ألف طن.


وناشد "أبوهاشم"، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

- توجيه بالالتزام بالتعليمات المنظمة لانتقال القمح بين المحافظات


 ووجه محافظ الغربية، بمتابعة كافة تجهيزات الشون والصوامع لإستقبال أعمال التوريدات، أولًا بأول مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لإنتقال القمح بين المحافظات، كما وجه بمراجعة السعة التخزينية لتلك الشون لاستقبال الكميات المستهدف توريدها هذا العام حتى يتم تخزينها داخل صومع ومراكز التجميع التي تم تخصيصها بنطاق جميع القرى والمدن فى محافظة الغربية والتى تستوعب تخزين الغلال، مؤكدا على انها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام من القمح الذى سيتم حصاده فى محافظة الغربية. 


كما أكد أنه سيتم استخدام جميع وسائل الأمان عند عملية التخزين، مشيراً إلى أنه وجه بمراعاة الإجراءات اللازمة والاحترازية عند عملية التخزين ،وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك داخل جميع  الصوامع ومراكز التجميع مؤكدا على انها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام والتى ستنطلق خلال الفترة المقبلة

توريد نحو مصالحة وطنية الف قمح محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الجمعة

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