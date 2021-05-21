الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 35 عبوة «دواء ممنوع» لعلاج «أعراض كورونا» بـ150 ألف جنيه

ضبط أدوية كورونا
ضبط أدوية كورونا

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حيازة وتداول الأدوية والمستحضرات الطبية المهربة جمركيا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى للجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة بعرض كمية من عقار طبى يتم استخدامه فى علاج بعض الأعراض الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا  للبيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبحوزته 35 عبوة من العقار الطبى المشار إليه مختلفة التركيزات وممنوع تداولـه إلا من خلال الصيدليات المصرح لها بموجب روشته طبية، وقدرت قيمتها بـ150 ألف جنيه خلاف الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

بمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، جارى تكثيف الجهود لتحديده وضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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