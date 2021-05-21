شواطئ بلطيم تتزين لاستقبال المصطافين.. وحملات للنظافة ومحاربة الحشرات

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة وتجميل بشكل مكثف في كافة الشوارع وأيضا بشواطئها الستة من أجل الاستعداد لاستقبال المواطنين لقضاء فصل الصيف، عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح المصايف.

وأكد العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تم تكثيف أعمال النظافة بالإضافة نظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة ، وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة الى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها ونظافة الشواطئ من الحشائش.



وأوضح رئيس بلطيم، أنه تم استكمال اعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصه من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية ونظافة الشواطئ من الحشائش وتسوية التربة الرملية، من خلال فرق العمل بجهاز النظافة والمعدات وقسم الصيانة والمرافق والعاملين بقسم التشجير بقص وتهذيب الأشجار والحدائق العامة وقص النجيل واكد سيادتة على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف 2021.

وتابع رئيس بلطيم: أنه أيضا قد تم انطلاق أعمال الرش لمقاومة البعوض بمنطقة السلام، مشددا على استمرار الحملة يوميا بجميع مناطق المدينة المختلفة واكد على استمرار حملات مقاومة البعوض والحشرات بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض وفقا لخطة موضوعة مسبقا للحد من انتشار البعوض والحفاظ على الصحة العامة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ خطة لمقاومة الحشرات من أجهزة الرش والمبيدات المطلوبة مع استمرار أعمال الرش والمكافحة الأرضية للأماكن الإيجابية لتوالد البعوض بالمناطق.

ولفت العميد هاني عبد القوي، أن الحملة تستهدف القضاء على هذه الحشرات بواقع مرتين يوميا إحداهما قبل الشروق والأخرى قبل الغروب للقضاء على الحشرات والبعوض حيث يتم استهداف البعوض بالأجهزة المحمولة على السيارات ويتم استهداف أماكن التوالد بالرشاشات المحمولة وكذلك مواتير الرش المخصصة لهذا الغرض.

شواطئ بلطيم

شواطئ بلطيم

شواطئ بلطيم

تجميل شواطئ بلطيم

تزيين شواطئ بلطيم