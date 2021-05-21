ابنة رجاء الجداوي تشارك في جنازة الفنان سمير غانم (فيديو)

حرصت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على المشاركة في جنازة الفنان الراحل سمير غانم وتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفي الفنان الكوميدي سمير غانم عصر أمس الخميس عن عمر يناهز الـ84 عاما بإحدى المستشفيات الخاصة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس غدا الجمعة.

ودخل الفنان الراحل إحدى المستشفيات خلال الأونة الماضية هو وزوجته دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا وتم وضعهما على أجهزة التنفس الاصطناعي بعد انخفاض نسبة الاكسجين لدى كل منهما.

وكان قد أعلن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم في وقت سابق عن إصابة حماه سمير غانم وحماته دلال عبد العزيز بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"أشكر كل من حاول التواصل وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهم".

وكتب بعدها ايضا "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلي الله عليه وسلم.

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم، رحل عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، بعد صراعٍ مع فيروس كورونا، داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، ونعى عدد من الفنانين الفنان الشهير سمير غانم بعد رحلة عطاء فنية اتسمت بالتنوع وخفة الظل.

ولد سمير غانم في عرب الأطاولة من محافظة أسيوط، عام 1937 انضم بعد الثانوية العامة إلى كلية الشرطة احتذاءً بوالده الذي كان ضابط شرطة ولكنه تم فصله منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين فنقل أوراق إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية كما انضم للفرق الفنية فيها.

اجتمع سمير غانم في الإسكندرية مع الفنان وحيد سيف وعادل نصيف وشكلا فرقة اسكتشات غنائية تقدم عروض على المسرح في مدينة الإسكندرية وقدموا عددا من الأعمال الفنية.