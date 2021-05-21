بلجيكا: 26 وفاة و3 آلاف و192 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية البلجيكية، 3 آلاف و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في بلجيكا إلي مليون و41 ألفا و706 إصابات.

وذكرت السلطات البلجيكية، في بيان أوردته وكالة أكي الإيطالية، اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و794 حالة.

وفيما يخص اللقاحات، أشارت السلطات البلجيكية حصل 45,8% من البالغين في البلاد على الجرعة الأولى من اللقاح، منهم 16,9% تلقوا الجرعتين.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 165.17 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و560696.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.