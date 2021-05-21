منهم سمير صبري وميرفت أمين.. أبرز المشيعين لجنازة الراحل سمير غانم

أثناء أداء صلاة لجنازة عليه ..أبرز المشيعين لجنازة الراحل سمير غانم

أدت صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير غانم عقب صلاة الجمعة، وأم الصلاة الشيخ أسامة الأزهري، بمسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وتواجد بالصفوف الأولى كل من الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم.

“الدستور” ترصد أبرز المشيعين:

وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين

حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على الحضور إلى مسجد المشير طنطاوى اليوم أثناء صلاة الجمعة، لحضور تشيع جثمان الرحل سمير غانم، وأداء صلاة الجنازة على روحه.

كما حرص نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف ذكى، على الحضور لأداء صلاة الغائب على روح الفنان، وكان بصحبته زوجته الفنانة روجينا.

نجوم الكوميديا

وحرص عدد من نجوم الكوميديا على الحضور لوداع الراحل سمير غانم وأداء صلاة الجنازة على روحه، ومن بين هؤلاء الفنان بيومى فؤاد والفنان علي ربيع.

صابرين ويسرا ومحمود حميدة وسمير صبرى وسماح أنور

وحضر عدد من النجوم الكبار ومنهم الفنانة صابرين، وكذلك الفنانة يسرا والفنان محمود حميدة، وجميعهم قاموا بأداء صلاة الجنازة على روح الفنان، وكذلك الفنان سمير صبرى حضر رغم مرضه وتقدمه في العمر.

صديقات دلال عبد العزيز

ولم تغيب الفنانة ميرفت أمين التى تربطها صداقة قوية بالفنانة دلال عبد العزيز، زوجة الراحل سمير غانم، عن مشهد الوداع وكان برفقتها المخرجة إيناس الدغيدي.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا في وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

أعداد ليست قليلة من نجوم الفن

كان من بين الحضور نهال عنبر، هالة صدقى، إيهاب فهمى، بسمة، دارين حداد، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما.

إعلاميون

وحضر عدد من الإعلاميون جنازة الراحل منهم الدكتور عمرو الليثى والإعلامية بوسى شلبي

يذكر أن ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.