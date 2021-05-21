هبة مجدي: استعنت بملابس من دبي لتطوير شخصيتي في مسلسل «موسى»

عبرت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي وجدتها على شخصيتها في مسلسل "موسى"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وأشارت مجدي لـ"الدستور"، أنها حاولت أن تقدم الشخصية بمنظور واقعي معتمدة على أناقتها خلال المرحلة الثالثة للشخصية التي بدأت بعد زواجها من الباشا والذي قدم دوره صبري فواز خلال أحداث العمل الأخيرة.

وعن تفاصيل اختيارها لملابس الشخصية ومكياجها قالت:"تحدثت مع المخرج محمد سلامة أكثر من مرة لأعلم منه تفاصيل وشكل الشخصية، فأنا سعدت بالرسم الذي كان على وجهها وذقنها، فقدت أعطت ميزة أكثر لها وتفصيله ملفته، وعلى الرغم من ذلك فقد تخوفت من فكرة وضع الكحل لملامح الشخصية، ولا يتقبلها الجمهور، والحمدلله أعجب الكثيرين بهذه التفصيلة" .

وتابعت: "بالنسبة لشكل الملابس وتحضيراتها، فأنا أشكر سامية عبد العزيز التي صممت ملابس الشخصية، فهي شاطرة جدًا ولديها عين مميزة ومتخصصة في الملابس الخاصة بعصور مختلفة، فقد رسمت ألوان وشكل وتفاصيل ملابس الشخصية، فقد تحدثت معي حول رأي في بعض الملابس وأتفقنا على الشكل النهائي للعمل" .

واختتمت: "كما لجأت في المرحلة الثالثه في الشخصية وملابسها عندما أصبحت زوجة باشا وكنت أركز أن أظهر شكل مختلف لملابسها في هذه الفترة خاصة وقت حفل زفافها، وللعلم فقد قمت بشراء بعض الملابس من دبي من أجل هذه الفترة وإظهارها بشكل احترافي يصل للمشاهدين بطريقة جيدة".

وتتضمن قصة مسلسل محمد رمضان الجديد العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والسيتنات أثناء الحمل الفرنسية، حول شاب يتوفى والده منذ صغره فيتحمل مسئولية أشقاؤه ويفتقد مرحلة طفولته التي لم يعيشها بسبب المصائب التي وضع فيها، وهو من إحدي محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة ويعمل في تصدير وإستيراد بعض الاشياء من غزة إلى مصر والعكس ويعجب بفتاة فرنسية وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

وشاركت هبة مجدي في مسلسل "موسى" أمام النجم محمد رمضان، خلال الموسم الرمضاني الماضي وشاركهم البطولة كلا من، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى .