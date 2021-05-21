«عرفية السنطة» تنجح في الإصلاح بين عائلتي الشورى وجابر

تمكنت اللجنة العرفية لمركز السنطة بمحافظة الغربية والتي تم تكليفها من المقدم محمد الدهراوي نائب رئيس البحث الجنائي بالغربية ورئيس مباحث السنطة من فض النزاع وإجراء التصالح بين عائلتي الشوري بطوخ مزيد وجابر بعزبه طوخ بمنزل هيثم توفيق زغلول بمنشأة عبدالله بمركز السنطة.

وضمت اللجنة في عضويتها كل من: الحاج راغب الشرقاوي عمدة مسهله رئيسا وهيثم توفيق زغلول والحاج سيد أبو حجيجه بلكيم والحاج رفعت القطب عزبة أبو سليمان والحاج حسن غلوش قرية برما والعمدة ناصف سند من الأنبوطين والعمدة أحمد رشاد عمدة البتنجانية والحاج خيري مطاوع من بلكيم والحاج محمد مخيمر تلا منوفية وطارق هاشم ميت حواي، وبحضور عدد من العقلاء من أبناء العائلتين.

وتم التصالح بينهم نظرا للعلاقات الطيبة التي تربط القريتين ببعض وحكمت الجلسة بمبلغ مدفوع من عائلة الشورى عشرون ألف جنيه فقط لا غير لصالح عائلة جابر وتم توقيع الطرفين على شرط جزائي مئتان وخمسون ألف جنيه لتنفيذه على أي طرف يخطئ في حق الطرف الآخر وتم الصلح بينهم والتوفيق بينهم وتم تكليف الطرفين ومحاميهم بالتصالح والتنازل عن أي محاضر بينهم.

وفي نهاية الجلسة تعانق الطرفان، والتقطا الصور التذكارية، موجهين الشكر للقيادات الأمنية والتنفيذية على رعايتهم الكريمة للصلح بين الطرفين وانهاء الخلاف بينهما حتى لا يتم إراقة الدماء وحتى يعم الأمن والأمان القرية وخاصة أن القرية بها علاقات نسب من معظم الأسر.

يذكر أن مديرية أمن الغربية شهدت العديد من الصلح بين عدد من الأطراف المتنازعة خلال السنوات الماضية برعاية محافظة الغربية ومديرية الأمن والعمل ومشايخ القرى بتوجيهات وزيري الداخلية والتنمية المحلية وشيخ الأزهر.