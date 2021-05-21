عضو بالشيوخ: جهود مصر في الأزمة الفلسطينية تؤكد ريادتها وقوتها بالمنطقة

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بجهود الدولة المصرية وأجهزتها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إنجاح وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب عملية عسكرية من قبل الكيان الصهيوني استمرت عدة أيام راح ضحيتها عشرات المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن الجهود المصرية تؤكد ريادة مصر كدولة قوية على مستوى الإقليم وهو ليس بجديد عليها، حيث أنها تعتبر رمانة الميزان للقوى العربية بأكملها، مشيرا إلى أن مصر لم تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والوقوف بجانب قضيتهم المشروعة، ودائما القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على جميع مفاوضات الدولة المصرية، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص نصف مليار دولار تبرع لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الحرب عليه وهو ما يؤكد نواياها الصادقة ودعمهم للشعب الفلسطيني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود المصرية مستمرة لوضع حلول أفضل بعد وقف إطلاق النار، وحريصة على نشر السلام في المنطقة بأكملها ووضع حلا نهائيا يخفف معاناة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر قدمت الكثير خلال الأيام الماضية منذ بداية العدوان الإسرائيلي من فتح معبر رفح البري والمستشفيات لمصابي غزة وتقديم كافة المساعدات الطبية لهم.

وانطلقت فجر اليوم الجمعة، قافلة مساعدات طبية وغذائية ينظمها أحزاب سياسية مصرية هي مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي قطاع غزة.

ورصدت وكالة الأنباء الفلسطينية، خروج الفلسطينيين فى قطاع غزة - مع تمام الساعة الثانية (بتوقيت فلسطين) وبدء سريان التهدئة - إلى الشوارع بشكل عفوى وسط تكبيرات من فوق أسطح البنايات السكنية والمساجد وفى الشوارع، بالتزامن مع إطلاق مفرقعات وأعيرة نارية؛ للتعبير عن نصرهم على الاحتلال الذى انكفأ مع صمود أبناء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.