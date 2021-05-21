« الداخلية» تحكم قبضتها على الأسواق وتضبط 1247 قضية تموينية

منها - ضبط مدير مخبز استولى على 13.2 مليون جنيه من من الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1247 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .

وكان من أبرز القضايا ضبط (4 أطنان"لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.



وتم ضبط (1٫4 طن أسماك مجمدة معبأة داخل عبوات) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية- بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

- ضبط 17٫04 طن مخللات فاسدة في البحيرة



وأسفرت الجهود عن ضبط (17٫04 طن "مخللات") بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.



و ضبط (15 طن "سكر حر" معبأ داخل أجولة وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة وبدون مستندات "مجهولة المصدر") ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

- ضبط مدير مخبز استولى على 13.2 مليون جنيه من من الدعم



وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية لإستيلائه على 13٫258٫818 جنيه من أموال الدعم، دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.



كما تم ضبط (1٫5 طن "سكر تموينى"- 360 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية) بحوزة المدير المسؤول عن محل بدال تمويني، بمحافظة الجيزة تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء.



وكذلك ضبط (28 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيواني، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للأعلاف الحيوانية - بدون ترخيص بحافظة الدقهلية.



وضبط الحملات (10 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية.

وتم ضبط (10 طن "أسمدة زراعية") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية، بمحافظة الغربية، و ضبط (13465 وحدة ألعاب نارية "محدثات صوت") محظور تداولها بالأسواق "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الخردوات- بدون ترخيص بمحافظة سوهاج، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.