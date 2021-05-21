الإقبال على الفسيخ والرنجة يرفع أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك بالسوق المحلية صباح يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021، ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات، بسبب الإقبال على السمك والفسيخ والرنجة.

وتعتبر أنواع البلطي والسردين والماكريل والمكرونة المجمدة الأكثر تداولا لطبقة المتوسطة من المواطنين.

وسجل سعر كيلو الفسيخ نحو 120-150 جنيهاً للحجم الكبير، وسجل سعر كيلو الرنجة من 50-70 جنبها، بينما جاء سعر كيلو الفسيخ البوري من 150 إلى 180 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الاستاكوزا " الوليدة " صغيرة الحجم بقيمة 120 جنية للكيلو ويشمل الكيلو ما بين 6 إلي 8 حبات استاكوزا ، بينما سجل سعر الاستاكوا البحر الاحمر الاعلى سعراً ليصل سعر الكيلو 600 جنية ، وبلغ سعر السبيط من 90 لـ180 جنيها ، فيما بلغ سعر الكابوريا من 30 لـ140 جنيها، يليها سجل سعر البورى 25 لـ 45 جنيهاً للكيلو ، ثم بلغ سعر كيلو سمك البربون بلغ من 42 لـ 48 جنيها، وبينما جاء سعر الجمبرى صغير الحجم بقيمة 115 جنية ومتوسطي الحجم 300 جنيه ، كبير الحجم 450 جنيها، والجامبو 650 جنيها.

وتعد المأكولات البحرية من أهم المصادر الغنية بالعديد من الفيتامات من نحاس والزنك وعنصر السيلينيوم، كما أنها تحتوي على الزنك، والفسفور، وفيتامين B12، والمغنيسيوم، وفيتامين E.