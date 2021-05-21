الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الإقبال على الفسيخ والرنجة يرفع أسعار الأسماك

سوق السمك
سوق السمك

شهدت أسعار الأسماك بالسوق المحلية صباح يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021، ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات، بسبب الإقبال على السمك والفسيخ والرنجة.

وتعتبر أنواع البلطي والسردين والماكريل والمكرونة المجمدة الأكثر تداولا  لطبقة المتوسطة  من المواطنين. 

وسجل سعر كيلو الفسيخ نحو 120-150 جنيهاً للحجم الكبير، وسجل سعر كيلو الرنجة من 50-70 جنبها، بينما جاء سعر كيلو الفسيخ البوري من 150 إلى 180 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الاستاكوزا " الوليدة " صغيرة الحجم بقيمة 120 جنية للكيلو  ويشمل الكيلو ما بين 6 إلي 8 حبات استاكوزا ، بينما سجل سعر الاستاكوا البحر الاحمر الاعلى سعراً  ليصل سعر الكيلو 600 جنية ، وبلغ سعر السبيط من 90 لـ180 جنيها ، فيما بلغ سعر الكابوريا من 30 لـ140 جنيها، يليها سجل سعر البورى 25 لـ 45 جنيهاً للكيلو ، ثم بلغ سعر كيلو سمك البربون بلغ من 42 لـ 48 جنيها، وبينما جاء سعر الجمبرى صغير الحجم بقيمة  115 جنية ومتوسطي الحجم  300 جنيه ، كبير الحجم 450 جنيها، والجامبو 650 جنيها.

وتعد المأكولات البحرية من أهم المصادر الغنية بالعديد من الفيتامات من نحاس والزنك وعنصر السيلينيوم، كما أنها تحتوي على الزنك، والفسفور، وفيتامين B12، والمغنيسيوم، وفيتامين E.

اسعار الاسماك الجمعة ارتفاع 3 جنيهات العادات والتقاليد الاكثر مبيعات اسعار فياجر السمك

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